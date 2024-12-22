تصدير 30 ألف طن فوسفات إلى الهند عبر ميناء سفاجا

السويس- حسام الدين أحمد:

سجلت موانئ البحر الأحمر، نشاطا ملحوظا في حركة تداول البضائع والشاحنات، من خلال 12 سفينة تجارية رست على أرصفة الموانئ، وشحن 30 ألف طن فوسفات للهند.



وحققت الموانئ تداول 45000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 975 شاحنة و 80 سيارة، وشملت حركة الواردات 4500 طن بضائع، 466 شاحنة و74 سيارة وضمت حركة الصادرات 40500 طن بضائع، 509 شاحنة و 6 سيارات.

واستقبل ميناء سفاجا السفينتين Alcudia Express و EGE - M اليوم الأحد، بينما غادرت السفينة MAYA وعلى متنها 30000 طن فوسفات تصدير إلى الهند، ووصلت ليلة الأحد السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت أربع سفن وهي الحرية1 ، دليلة وأمل ودليلة.

وشهد رصيف السفن بميناء نويبع تداول 3500 طن بضائع و405 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للعبارات سفن وهي سينا آور وآيلة، كما سجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1610 ركاب.