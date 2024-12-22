مصرع شخصين في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بالغربية

الغربية- مروة شاهين:

لقي شخصين مصرعهما، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر حادث تصادم دراجة نارية "موتوسيكل" بسيارة نقل على طريق طنطا الزراعي، أمام قرية ميت حبيش البحرية، بمحافظة الغربية.

كانت مديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا الزراعي بالقرب من قرية ميت حبيش البحرية، تسبب في وفاة شخصين.

انتقلت قوة أمنية، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة، إذ تبين من المعاينة الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ودراجة نارية موتوسيكل على طريق "طنطا - القاهرة" الزراعي بالقرب من قرية ميت حبيش البحرية، أسفر عن وفاة كلا من: "محمد خطاب"، مقيم بذات الناحية، و"إبراهيم حسن"، مقيم بمنطقة نايف عماد، تم نقلهما إلى ثلاجة حفظ الموتي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.