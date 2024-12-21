تلقي طعنة نافذة بالصدر.. مقتل شاب في مشاجرة بين عائلتي "الزراتين" و"الدونة" بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

قُتل شاب، مساء اليوم السبت، إثر تلقيه طعنة نافذة بالصدر، خلال مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى مركز مطاي شمال محافظة المنيا.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بورود بلاغ من أهالي قرية منبال يفيد نشوب مشاجرة طاحنة بين عائلتين، مستخدمين الأسلحة البيضاء والطوب والحجارة.

انتقلت قوة أمنية إلى القرية، وتبين نشوب المشاجرة بين عائلتي الزراتين والدونة، بسبب خلافات على الأرض الزراعية، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل "أ، ع، ش" 19 سنة، من عائلة الزراتين إثر تلقيه طعنة نافذة بالصدر.

جرى ضبط عدد من المتهمين بالعائلتين، وعززت الأجهزة الأمنية من تواجدها بالقرية، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.