"أثناء عبوره شريط السكة الحديد".. مصرع رجل صدمه قطار بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

لقي رجل مصرعه أسفل عجلات القطار المار بمدينة قويسنا في محافظة المنوفية، اليوم السبت، وذلك أثناء عبوره من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ونقل جثمانه إلى مستشفى قويسنا العام.

وتلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع "سامح جابر" 44 عامًا من شارع نجم الدين إثر حادث قطار عند كوبرى جيهان، وتقرر تحويله إلى مستشفى قويسنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.