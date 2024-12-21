قلب طيب وعطاء سخي.. شاب شرقاوي يسعد أهالي قريته بهدايا: "بطة صاحية وكرنبة" -صور

الشرقية -ياسمين عزت:

حالة من البهجة والسرور شهدها أهالي قرية بهنباي التابعة لمركز ومدينة الزقازيق، بتوزيع بط "صاحي" وكرنب طازج من الحقل وأرز أبيض للطهي، من قبل أحد أبناء القرية كهدية لهم.

التقى "مصراوي" الشاب "أيمن عرجا" بقرية بهنباي بمحافظة الشرقية، والذي أوضح في حديثه أنه قصد إدخال السرور على قلوب الأهالي بقريته، فاختار توزيع بطة "صاحية" وكرنبة طازجة وأرز على كل أسرة بالقرية من خلال توزيع كوبونات للإستلام، معلقا: "أعلنت عن يوم التوزيع على أن يكون في منزلي الخاص رفقة زوجتي وأبنائي والأقارب".

وتابع أيمن عرجا في حديثه، أنه اعتاد على تقديم الدعم المادي والعيني لأهالي قريته منذ 7 سنوات، خاصة أنه ميسور الحال إذ يعمل بدولة الإمارات العربية، وما يفعله هو تجارة مع الله ومحاولة لإسعاد أهالي قريته ولو بدعم بسيط.

وأوضح أنه اختار توزيع بطة وكرنبة وأرز خاصة أنه موسم طهي المحشي المشتهرة به محافظة الشرقية، لافتا إلى أن البط تم تربيته مخصوص لهذه المناسبة بأحد منازل أقاربه فضلا عن جلب الكرنب من حقل زراعي وجلب الأرز من أرضه الزراعية.

وأشار إلى اتفاقه هو وزوجته على توزيع بطة "صاحية" كونها لها فرحة مقارنة بالحصول على أخرى جاهزة للطهي، مشيرا إلى طبع كوبون خاص مدون عليه "هدية"، وتوزيعه على الأسر لتسليمه والحصول على الهدية.

وأوضح أنه اختار فكرة الكوبون لخلق التنظيم أثناء التوزيع فضلا عن رغبته في وصول الهدية للأكثر أحقية بناء على الاختيار، لافتا إلى إقبال واستفادة عدد كبير من الأهالي بالبطة والكرنب والأرز.

واختتم في حديثه قائلا: أهدف إلى إسعاد الأهالي كما أسعى إلى خلق روح التنافس بين أهالي القرية بعمل الخير وتحفيزهم بإفادة الناس كل بقدر ما يستطيع من جهد ومال وعمل.