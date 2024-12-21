الثالث خلال أقل من شهرين.. 25 صورة لحريق مخزن بنادي المعلمين بكورنيش الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

تباشر النيابة العامة التحقيق في الحريق المحدود الذي اندلع، مساء اليوم السبت، في مخزن كافيه تحت الإنشاء بنادي المعلمين بمنطقة سيدي جابر بكورنيش الإسكندرية، ما أسفر عن إصابة شخصين.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بكورنيش سيدي جابر.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات إطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق محدود بمخزن مساحته 4 X 6 أمتار بممر الطابق الأرضي لنادي المعلمين.

وكشفت المعاينة أن الحريق نشب بورق "التيك أواي" بالمخزن، ما أسفر عن إصابة شخصين باختناق هما كل من محمد طارق السيد، 18 سنة، مقيم حجر النواتيه، جرى نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي، وعلاء عادل إبراهيم، 25 سنة، جرى إسعافه بموقع الحادث.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المباني والأندية المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

يشار إلى نادي الشاطئ للمعلمين بكورنيش الإسكندرية شهد 3 حرائق خلال أقل من شهرين، الأول التهم كافيه فلامنجو بالكامل في 8 نوفمبر الماضي، والثاني دمر قاعة أفراح في 2 ديسمبر الجاري، والثالث اليوم بمخزن المطعم الذي سبقه احتراقه من قبل.





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