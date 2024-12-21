هل حرائق نادي المعلمين بالإسكندرية بفعل فاعل؟.. سمير النيلي يوضح -فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

علق الدكتور سمير النيلي مدير عام نادي المعلمين بالإسكندرية، اليوم السبت، على ما يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي، عن أن تكرار الحرائق بنادي المعلمين هو بفعل فاعل تزامنًا مع ما وصفوه بـ "الجرد السنوي".

كان نادي الشاطئ للمعلمين بكورنيش الإسكندرية شهد 3 حرائق خلال أقل من شهرين، الأول التهم كافيه فلامنجو بالكامل في 8 نوفمبر الماضي، والثاني دمر قاعة أفراح في 2 ديسمبر الجاري، والثالث اليوم بمخزن المطعم الذي سبقه احتراقه من قبل.

وقال مدير المدير ردًا على سؤال لـ"مصراوي" خلال بث مباشر:" مفيش عندنا أصلا جرد.. إحنا بنعمل تسوية مالية كل أسبوع.. والحرائق وقعت بأماكن مؤجرة غير تابعة لإدارة النادي".

ودعا النيلي، المواطنين إلى التصدي للشائعات وتحري الدقة حول ما يتردد على السوشيال ميديا، قائلًا:"بطلب من الجميع أن يراعي ضميره والصدق فيما يقول أو ينقل".

وأشار مدير عام نادي المعلمين بالإسكندرية، إلى أن الحريق نشب اليوم في أوراق وأخشاب بمخزن مطعم فلامنجو المؤجر من النادي- تحت التجهيز-، مؤكدًا أن الحريق محدود والنادي مفتوح ويستقبل أعضائه بشكل طبيعي.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارًا من قسم شرطة سيدي جابر بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بكورنيش سيدي جابر.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارات إطفاء والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق محدود بمخزن مساحته 4 X 6 أمتار بممر الطابق الأرضي لنادي المعلمين.

وكشفت المعاينة أن الحريق نشب بورق "التيك أواي" بالمخزن، ما أسفر عن إصابة شخصين باختناق هما كل من محمد طارق السيد، 18 سنة، مقيم حجر النواتيه، جرى نقله إلى المستشفى الأميري الجامعي، وعلاء عادل إبراهيم، 25 سنة، جرى إسعافه بموقع الحادث.

ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي المباني والأندية المجاورة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة سيدي جابر، وباشرت النيابة العامة التحقيق.







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