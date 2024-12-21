لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"عدوك ابن كارك".. كشف لغز العثور على هياكل بشرية ملقاة داخل مدافن الوقف

09:46 م السبت 21 ديسمبر 2024

الطبيب الشرعي لفحص هياكل بشرية ملقاة بدوار في قنا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

قنا - عبدالرحمن القرشي :

نجحت مباحث قنا في كشف لغز العثور على هياكل بشرية داخل مدافن بمدينة الوقف، حيث تبين أن وراء هذه الجريمة حفاران كانا يتوليان مهمة دفن الموتى.

وكشفت التحقيقات أن هذين الحفارين قاما بنبش قبرين قديمين لرجل وسيدة واستخراج الهياكل البشرية بهدف اتهام زميل لهما وإبعاده عن العمل، تم القبض على المتهمين واعترفوا بارتكاب الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري الواقعة وكشف ملابساتها.

وكانت مديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من مركز شرطة الوقف، يفيد العثور على هياكل بشرية عبارة عن جمجمتين ومجموعة من العظام لرجل وسيدة ملقاة في دار مدافن إحدى العائلات.

العثور على هياكل بشرية مدافن الوقف مديرية أمن قنا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الإفتاء تكشف موعد استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا