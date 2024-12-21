أحلام زفاف تحولت إلى كابوس.. مصرع عريس سقط به أسانسير في شبرا الخيمة

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة بيجام التابعة لمدينة شبرا الخيمة محافظة القليوبية، مصرع شاب إثر سقوطه من بئر أسانسير.

تلقى اللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة بالواقعة وانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة وتبين سقوط شاب في بئر أسانسير مما أسفر عن وفاته.

وكشفت التحريات، أن الشاب كان ينقل عزاله داخل شقة سكنية بالعقار الذي شهد الواقعة منذ أسبوع استعدادا للزواج.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.