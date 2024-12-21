حريق محدود في كافيه تحت الإنشاء على كورنيش الإسكندرية

نيران نادي المعلمين لا تهدأ.. إصابة شخصين في حريق بكورنيش الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت منطقة كورنيش الإسكندرية، مساء اليوم السبت، حريق محدود في كافيه تحت الإنشاء مجاور لنادي المعلمين.

بدورها تدخلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على النيران التي اقتصرت على بعض المواد القابلة للاشتعال مثل الأخشاب والورق المستخدمة في أعمال الإنشاء.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، فيما تجري الأجهزة الأمنية التحقيقات فى الحادث لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.