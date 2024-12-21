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حريق محدود في كافيه تحت الإنشاء على كورنيش الإسكندرية

08:58 م السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق محدود في كافيه تحت الإنشاء على كورنيش الإسكندرية
  • عرض 4 صورة
    حريق محدود في كافيه تحت الإنشاء على كورنيش الإسكندرية
  • عرض 4 صورة
    حريق محدود في كافيه تحت الإنشاء على كورنيش الإسكندرية
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الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت منطقة كورنيش الإسكندرية، مساء اليوم السبت، حريق محدود في كافيه تحت الإنشاء مجاور لنادي المعلمين.

بدورها تدخلت قوات الحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على النيران التي اقتصرت على بعض المواد القابلة للاشتعال مثل الأخشاب والورق المستخدمة في أعمال الإنشاء.

ولم يسفر الحريق عن أي إصابات، فيما تجري الأجهزة الأمنية التحقيقات فى الحادث لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.

حريق كافيه الاسكندرية كورنيش الاسكندرية
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