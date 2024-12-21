بالصور.. وزير الأوقاف يزور مطرانية بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، في زيارة لمطرانية بني سويف، حيث كان في استقباله نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف مطرانية بني سويف وتوابعها، على رأس جمع كبير من الكهنة والآباء والقساوسة.

وخلال اللقاء أعرب محافظ بني سويف عن ترحيبه بالدكتور أسامة الأزهري في أول زيارة رسمية لبني سويف بعد اختياره في التشكيل الوزاري الأخير، مؤكدا اعتزازه بزيارة الوزير للمطرانية والتي تجسد أسمى معاني الترابط والأخوة بين نسيج الأمة المصرية التي كانت ولا تزال رمزا للوحدة الوطنية، وتقف حائط صد ضد أي محاولات يائسة لزعزعة أمن واستقرار الوطن.

من جهته أشار وزير الأوقاف إلى الروح الجميلة التي وجدها أثناء تفقده لبدء أعمال تطوير مسجد السيدة حورية والتي تمثلت في وجود رجال الدين المسيحي ليشهدوا تدشين تطوير مسجد من مساجد آل البيت، مما يؤكد على قوة ومتانة أواصر العلاقة بين أبناء الشعب المصري.