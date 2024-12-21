لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

نائب قبطي يتبرع بـ500 ألف جنيه لتطوير مسجد السيدة حورية في بني سويف

08:13 م السبت 21 ديسمبر 2024
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    جولة محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
  • عرض 3 صورة
    جولة محافظ بني سويف ووزير الأوقاف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف ووكيل اللجنة الدينية بالمجلس، تبرعه بمبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه، لصالح تطوير وترميم مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين مسجد السيدة حورية، الذي تنظمه مؤسسة مساجد بقاعة بفندق تيوليب وسط مدينة بني سويف.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اصطحب وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، في زيارة لتفقد أعمال ترميم المسجد، ومطرانية بني سويف، وذلك فى حضور نيافة الأنبا غبريال أسقف المطرانية، على رأس جمع كبير من الكهنة والآباء والقساوسة.

مسجد السيدة حورية تبرع نائب قبطي الأوقاف مساجد بني سويف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة مباراة أرسنال وكريستال بالاس 3-1