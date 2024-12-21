نائب قبطي يتبرع بـ500 ألف جنيه لتطوير مسجد السيدة حورية في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ عن محافظة بني سويف ووكيل اللجنة الدينية بالمجلس، تبرعه بمبلغ مالي قدره نصف مليون جنيه، لصالح تطوير وترميم مسجد السيدة حورية بمدينة بني سويف.

جاء ذلك خلال مؤتمر تدشين مسجد السيدة حورية، الذي تنظمه مؤسسة مساجد بقاعة بفندق تيوليب وسط مدينة بني سويف.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اصطحب وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، في زيارة لتفقد أعمال ترميم المسجد، ومطرانية بني سويف، وذلك فى حضور نيافة الأنبا غبريال أسقف المطرانية، على رأس جمع كبير من الكهنة والآباء والقساوسة.