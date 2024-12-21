محافظ بني سويف ووزير الأوقاف يتفقدان أعمال تطوير مسجد السيدة حورية -فيديو وصور

بني سويف - حمدي سليمان:

اصطحب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، في زيارة لمسجد السيدة حورية، لتفقد بدء تنفيذ خطة تطوير المسجد، التي يجري تنفيذها بالتنسيق بين المحافظة ووزارتي الأوقاف، والسياحة والآثار، ومؤسسة مساجد لترميم وتطوير وتشغيل ورفع كفاءة بيوت الله والعناية بها وصيانتها.

وتفقد الوزير والمحافظ بدء أعمال تطوير المسجد، واستمعا لتفاصيل خطة التطوير، التي تراعي كافة الأبعاد والجوانب التاريخية والثقافية، للحفاظ على الطابع الأثري والديني للمسجد، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية للمرافق، والخدمات المقدمة للزوار والمصلين، بجانب تنفيذ أعمال الصيانة والترميم للمبنى.



وأشار المحافظ إلى تشكيل لجنة فنية مختصة من التخطيط العمراني والمكتب الفني والشئون القانونية بالمحافظة، والمختصين من الأوقاف والآثار والجهات ذات الصلة، لمتابعة ومراجعة كافة الإجراءات اللازمة للبدء في التنفيذ من خلال إجراء الدراسات القانونية والفنية المطلوبة، مؤكدا دعمه الكامل للمشروع الذي ستشرف عليه وزارتا الأوقاف والآثار، لاسيما في ظل أهمية ومكانة المسجد.