مات ساجدًا.. وفاة مدرس أثناء صلاة الظهر داخل مسجد في أسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

في مشهد مهيب ومؤثر، توفي عصام. ع. ا، مدرس بمدرسة الإنجيلية بنين بديروط، أثناء سجوده في صلاة الظهر اليوم السبت، داخل مسجد السائح بمركز ديروط بمحافظة أسيوط.

وأكد شهود عيان أن الراحل كان يؤدي صلاته كعادته حين وافته المنية في موقف أثار مشاعر الحزن والأسى بين الحاضرين.

"عصام"، الذي كان يعمل مدرسًا في مدرسة الإنجيلية بنين بديروط، عُرف بأخلاقه الطيبة وحسن معاملته مع الجميع، خاصة مع تلاميذه، حيث كان دائم الحرص على تعليمهم القيم الدينية الصحيحة وتشجيعهم على أداء الصلاة بانتظام.

وذكر أحد أقارب المتوفى أن عصام كان نموذجًا يُحتذى به في الالتزام الديني وحب الخير، مضيفا أن خبر وفاته أثناء السجود جاء صادمًا لأهله وأصدقائه وتلاميذه، ولكنه يعكس حسن خاتمته، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته.

ومن المقرر أن تُشيع جنازة الراحل عصر اليوم، من مسجد السائح، وهو المكان الذي فارق فيه الحياة، ليكون آخر محطة له في الدنيا. وسيشارك المئات من أهالي ديروط وزملاء العمل وتلاميذه في وداعه إلى مثواه الأخير.