عروس المشاتي في أبهى حُلة.. أسوان تتزين لاستقبال رأس السنة- فيديو وصور

بالصور- محافظ الدقهلية يتجول منفردًا فى سوق الحمام بالمنصورة.. ماذا

بالصور- تحصين 228 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية في الدقهلية

ضبط خمور مغشوشة قبل ترويجها في احتفالات رأس السنة بالغربية

أسوان – إيهاب عمران:

تألقت ميادين وشوارع مدينة أسوان بأشجار الزينة ولوحات الاحتفال بالسنة الجديدة 2025، في أجواء ساحرة تعكس الجمال الحضاري لعروس المشاتي، التي أصبحت وجهة مفضلة لآلاف السائحين لقضاء أعياد الكريسماس ورأس السنة.

ووجّه اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتكثيف أعمال النظافة داخل الحدائق والمتنزهات الشهيرة مثل بلازا درة النيل، والسلام، وفريال، والحديقة النباتية، لتكون جاهزة لاستقبال الضيوف.

وتتنوع الأنشطة السياحية بين زيارة المعالم الأثرية والجولات النيلية والسفاري والسياحة العلاجية، وسط طقس دافئ ومشمس، يعكس كرم وحفاوة أهل أسوان.