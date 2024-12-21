صرخات داخل كرتونة مغلقة.. العثور على رضيعة ملقاة بجوار مسجد في قنا

قنا – عبدالرحمن القرشي:

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا على رضيعة تبلغ من العمر نحو عام، داخل كرتونة مغلقة بجوار مسجد المغربي في منطقة السوق الفوقاني بدائرة بندر قنا، وهي تصرخ مستغيثة.

تلقى قسم شرطة قنا بلاغًا بالعثور على الطفلة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث عُثر على الرضيعة داخل كرتونة بجوار المسجد، في مشهد مؤلم أثار تعاطف الأهالي.

جرى نقل الطفلة إلى المستشفى لفحصها طبيًا والتأكد من حالتها الصحية، وتم تحرير محضر بالواقعة، فيما كلفت النيابة العامة وحدة المباحث بالتحري حول ملابسات الواقعة وتحديد هوية المتسببين في ترك الرضيعة.