بالفيديو والصور- وزير الصحة يفتتح المؤتمر العلمي للأمراض غير السارية ويتفقد مستشفى التأمين الصحي

بني سويف- حمدي سليمان:

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، فعاليات المؤتمر العلمي الأول الذي تنظمه مديرية الصحة حول الأمراض غير السارية.

وفي كلمته أكد نائب رئيس الوزراء على حسن اختيار موضوع المؤتمر"الأمراض غير السارية"، وهو ما يستلزم وضع خريطة صحية لكل محافظة، وذلك في ضوء ثمار ونتائج المبادرات الرئاسية في القطاع الصحي ولاسيما 100 مليون صحة، التي عززت من الجهود المبذولة في مجال تحسين الصحة العامة، وأهمية ذلك في التحول من الطب العلاجي إلى الوقاية، مما يسهم في تحسن الرعاية الصحية والطبية وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة في القطاع.

تتضمن فعاليات المؤتمر جلسات علمية، وورش عمل، ومحاضرات تخصصية في مجال علاج الأمراض غير السارية بمشاركة نخبة كبيرة من الأساتذة، والباحثين، وأطباء من مختلف الجامعات المصرية، والتي تشمل:مرض السكري "عبء عالمي"، تحديثات في إدارة الاعتلال العصبي، كيفية التعامل مع اعتلال الكلى السكري، المظاهر الجلدية لمرض السكري، كيفية تشخيص ومتابعة ارتفاع ضغط الدم، وتحديث ESC حول ضغط الدم، مخطط لتشخيص 2ry HTN، حالات طوارئ ارتفاع ضغط الدم، وغيرها

وعقب افتتاح المؤتمر تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، مستشفى التأمين الصحي لمتابعة الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى، والاطمئنان على انتظام سير العمل بالمستشفى، وذلك ضمن الجولات الميدانية لمتابعة المنظومة الصحية بكافة محافظات الجمهورية.

تم تفقد عدد من الأقسام الطبية منها قسم الاستقبال والطوارئ، وقسم قسطرة ورعاية القلب، حيث جرى تقديم عرض موجز عن طبيعة وسير العمل بالمستشفى التى تم إنشاؤها على مساحة 4500 مترا عام 2002 وتتكون من 2 مبنى بجانب مبنى رابط، ويضم المبنى الأول الباطنة، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، وقسطرة ورعاية القلب، والصيدليات ومخازن الأدوية، فيما يضم المبنى الثاني "جراحة التجميل والأورام والأوعية الدموية"، والمسالك البولية، والعزل، والعظام، والرمد، والنساء والتوليد، والجراحة، و الأطفال، والعمليات، والمبتسرين، والعناية المركزة، واليوم الواحد، والمعمل وبنك الدم، في حين يضم المبنى الثالث: الأشعة العادية، و المقطعية، و التعقيم المركزي، والغسيل الكلوي، وثلاجة حفظ الموتى، والمغسلة، والمطبخ.

وتابع متوسط التردد الشهري على المستشفى والذي يبلغ 1500 جلسة غسيل كلوي شهريا, و 600 جلسة علاج كيمياوي، وحوالى 3600 متوسط حالات الدخول الشهري، كما بلغ متوسط التردد اليومي علي الإستقبال 140 حالة، و عدد العمليات 1100شهريا، وبلغ متوسط عدد العمليات 84 عملية قسطرة، ونسبة الإشغال الشهري متوسط 80%.