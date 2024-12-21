ممنوعات تحت المرتبة.. إحباط تهريب كمية ضخمة من الأدوية بميناء نويبع

جنوب سيناء – رضا السيد:

نجحت إدارة جمرك الصادر بميناء نويبع البحري، بالتنسيق مع الأمن الجمركي ومكافحة التهرب الجمركي، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية البشرية المخالفة، بالمخالفة للقوانين المنظمة لهيئة الدواء المصرية ومزاولة مهنة الصيدلة والجمارك والاستيراد والتصدير.

جاء ذلك بناءً على إخبارية مقدمة من إدارتي الأمن الجمركي ومكافحة التهرب الجمركي وإدارة البحث الجنائي بميناء نويبع، تفيد باعتزام سائق شاحنة مصري تهريب بضائع محظورة خلال سفره.

وبتشكيل لجنة جمركية لفحص الشاحنة، تبين وجود 87 لفة تحتوي كل منها على 200 فيلم سريع الذوبان مكتوب عليها "يزها سيلدا 75 مجم"، بإجمالي 17,400 فيلم، مخبأة بإحكام أسفل مرتبة السرير داخل كابينة القيادة.

وجرى تكييف الواقعة باعتبارها جريمة تهريب جمركي وفقًا لأحكام المواد 77 و78 من قانون الجمارك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 27 لسنة 2024.

وبلغت قيمة المضبوطات 139,200 جنيه، بينما بلغت قيمة التعويض الجمركي 278,400 جنيه، وتم إحالة القضية إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.