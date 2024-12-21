وزراء التخطيط والري والزراعة يزورون المنيا للمشاركة في حفل توزيع منح مشروع "SAIL"

المنيا- جمال محمد:

وصل صباح اليوم السبت، الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، والدكتور هاني سويلم وزير الري، إلى مركز العدوة شمالي غرب محافظة المنيا، لتفقد عددا من المشروعات التنموية والزراعية.

وكان في استقبال الوزراء الثلاث اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وتفقد الحضور عددا من المشروعات التنموية بقرية الجهاد بالظهير الصحراوي الغربي، بعدها قاموا بحضور حفل توزيع المنح المقدمة من مشروع الاستثمارات الزراعية SAIL.

ومن المقرر أن تستكمل جولة الوزراء والمحافظ بالتوجه إلى غرب مركز سمالوط وتفقد خط ري "طرفا"، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذلك تفقد المدارس الحقلية ، وافتتاح مبنى الجمعية الزراعية بقرية النصرة.