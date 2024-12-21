مأساة عزبة البحاروة.. مصرع مواطن على يد ابن عمه في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

لقي مواطن مصرعه على يد نجل عمه بسبب خلافات على الميراث بناحية عزبة البحاروة بنطاق مركز شرطة صان الحجر بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة صان الحجر يفيد بمصرع مواطن على يد ابن عمه بسبب خلافات بينهما.

انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث حيث عزبة البحاروة بصان البحرية بنطاق مركز صان الحجر، وتبين مقتل مواطن يدعى "محمد.ع"، على يد ابن عمه في مشاجرة على إثر خلافات بينهما.

تحرر المحضر رقم 8470 لسنة 2024 جنح مركز شرطة صان الحجر وأمرت الجهات المعنية بعد التحفظ على الجثمان إجراء الصفة التشريحية لبيان أسباب الوفاة ثم التصريح بالدفن بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية.