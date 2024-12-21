بالفيديو والصور- لحظة تعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون

الفيوم - حسين فتحى:

احتفلت محافظة الفيوم بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بقصر قارون، اليوم السبت، والتي تحدث صبيحة الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث قامت لجنة من إدارة السياحة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع منطقة الآثار بالمحافظة، برصد وتوثيق الظاهرة، بالتعاون مع منطقة آثار الفيوم.

ونقلت الصفحة الرسمية لموقع مصراوي على فيسبوك بثا مباشرا لـ لحظة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون.

وقال الأثرى أحمد عبد العال مدير عام منطقة آثار الفيوم الأسبق إن ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون، ظاهرة معمارية فلكية فريدة حيث تتعامد الشمس على قدس أقداس المعبد تزامناً مع بداية الفصل الشتوي، الذي يعد إيذانًا ببدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، كما أن معبد قصر قارون يقع في الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية.

وقال منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون، فإن المحافظة توليها اهتماماً بالغاً، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة وتماثل في أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر، كما أن هذا الحدث يأتى في إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية.

شهد الاحتفالية اللواء عبد الله فليفل نائب مدير أمن الفيوم، والعميد محمود شعيب مأمور قسم السياحة والآثار بالمحافظة ، والمقدم إبراهيم ميزار ومسئولى الوحدة بمركز يوسف الصديق.