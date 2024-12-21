5 مصابين في حادث تصادم في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:



أصيب 5 أشخاص بإصابات متفاوتة، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك على طريق عزبة الحكيم بمركز ببا جنوب محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، وتم توجيه 3 سيارات إسعاف إلى الموقع، حيث تبين إصابة كل من: نعمة.ع.ع (46 عامًا)، حسن.م.ع (58 عامًا)، سناء.ع.ح (25 عامًا)، سما.خ.م (6 أعوام)، وشقيقها عبدالله.خ.م (5 أعوام)، بإصابات تراوحت بين كسور وسحجات وكدمات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي لتلقي العلاج، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.