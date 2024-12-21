السيطرة على حريق بمدخنة محل تجاري بطنطا دون إصابات



الغربية - مروة شاهين:



اندلع حريق هائل، مساء الجمعة، في مدخنة أحد المحلات التجارية بمنطقة الأشراف بمدينة طنطا، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا، يفيد بورود بلاغ عن نشوب حريق في مدخنة محل تجاري بالمنطقة.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء إلى موقع الحريق. وتمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب وإخماد النيران قبل امتدادها إلى الشقق السكنية الملاصقة للمحل.

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.