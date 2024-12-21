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مصرع عامل دليفري أسفل عجلات قطار فى أبو حماد بالشرقية

12:09 ص السبت 21 ديسمبر 2024

مصرع عامل دليفري أسفل عجلات قطار فى أبو حماد بالشر

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الشرقية - ياسمين عزت:

لقي عامل دليفري شاب، مصرعه، إثر اصطدامه بقطار على مزلقان السكة الحديد بأبو حماد بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود بلاغا يشير إلى مصرع شاب أسفل عجلات القطار على مزلقان أبو حماد، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى أبو حماد المركزي، والتحفظ عليه تحت تصرف الجهات المعنية لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وتبين مصرع شاب يعمل عامل دليفري، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني اللازم للواقعة، ورفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور أمام المارة.

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