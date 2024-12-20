ننشر السيرة الذاتية لكامل غطاس سكرتير عام محافظة الفيوم الجديد

الفيوم - حسين فتحى:

أعلنت الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية، حركة تغييرات وتعيينات على مستوى القيادات المحلية بمحافظة الفيوم، تضمنت تعيين كامل على غطاس سكرتيرا عاماً للمحافظة الفيوم.

وُلد كامل على غطاس في قرية إدكو بمحافظة البحيرة، وحصل على بكالوريوس في الخدمة الاجتماعية، ثم أكمل دراساته العليا بالحصول على درجة الماجستير في القانون من كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

وعمل غطاس رئيسا لمركز ومدينة حوش عيسى، ثم رئيسا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، ثم سكرتيرا مساعدا لمحافظة البحيرة، ثم جرى ترقيته اليوم سكرتيرا عاما لمحافظة الفيوم.

يذكر أن حركة المحليات الجديدة، تضمنت تعيين الدكتور أحمد ثابت رئيسا لمركز ومدينة إطسا، وخالد فراج رئيسا لمركز ومدينة الفيوم.