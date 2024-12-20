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مصرع شخص وإصابة آخر في حادث على طريق أسيوط

10:05 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث

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أسيوط - محمود عجمي:

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر، اليوم الجمعة، إثر حادث اصطدام سيارة ملاكي بهما على طريق أسيوط الزراعي عند مدخل نزلة رميح بمركز منفلوط في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي بشخصين أثناء سيرهما في الناحية الشرقية من طريق منفلوط الزراعي عند مدخل نزلة رميح، ووجود مصابين.

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن السيارة الملاكي تحمل لوحات معدنية رقم "3861 ج ص ر"، واصطدمت بشخصين أثناء سيرهما في الناحية الشرقية، ثم دخلت في المدخل.

أسفر الحادث عن إصابة محمد. ج. ف، 40 عامًا، باشتباه نزيف في البطن وما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما أصيب أحمد. ج. أ، 52 عامًا، بغيبوبة تامة وتوفي أثناء نقله.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.

حادث سير طريق أسيوط دهس شخصين
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