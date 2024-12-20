تعرف على حركة المحليات الجديدة في محافظة الغربية

الغربية - مروة شاهين:

أجرت وزارة التنمية المحلية، أكبر حركة تغييرات في المحليات تضمنت 184 قيادة محلية بالمحافظات، اشتملت علي تعيين عدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عام مساعد وعدد من القيادات الجديدة وإنهاء خدمة عدد منهم وترقية عدد من القيادات العليا والممتازة ونقل عدد من القيادة المحلية.

وتتضمن تلك الحركة بمحافظة الغربية، والتي اشتملت علي تعيين 4 رؤساء مجالس مدن وأحياء داخل الإقليم وهم: السيد عبدالعال رئيسا لمركز ومدينة سمنود، ووائل زغلول رئيسا لمركز ومدينة المحلة الكبرى، وهاني يوسف رئيسا لمركز ومدينة أول المحلة، ومحمد بهاء رئيسا لمركز ومدينة طنطا.