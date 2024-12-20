إصابة 5 أشخاص بينهم سيدتين في مشاجرة بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:

أصيب 5 أشخاص بجروح قطعية، بينهم سيدتين، وذلك بسبب مشاجرة مع آخرين بنطاق مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية.

تلقي اللواء حسام عبد العزيز مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من نقطة تأمين مستشفى المنزلة العام بوصول 5 أشخاص مصابين بجروح قطعية إدعاء تعدي من آخرين.

وانتقلت قوة من مركز شرطة المنزلة وتبين وقوع مشاجرة ووجود خمس مصابين هم: " وليد أبو السعود تفال 55 عاما، مصاب بجرح قطعي ذبحي في الرقبة وجرى دخولة الحاله العمليات، وأمل وليد ابو السعود تفال 25 عاما، مصابة بجرح قطعي بالرأس وخروج الحالة، ومحمد وليد ابو السعود تفال 18 عاما، مصاب بجرح قطعي بالوجه والرأس والقدم اليسرى وخروج الحاله، ولواحظ زاهر حسن احمد 40 عاما، مصابة بجرح قطعي بالمؤخره اليسرى وخروج الحالة، ومحمد أحمد البدوي شلبايه 45 عاما، مصاب بجرح قطعي بالرأس واليد اليمنى والأصابع .

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والتحفظ على المصابين قيد تحقيقات الشرطة، وإحالة المحضر للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.