مدن كاملة ومناطق حيوية.. تفاصيل قطع مياه الشرب والكهرباء غدًا السبت في 6 محافظات

كتب - فادي الصاوي:

تعتزم 6 محافظات مصرية، هي المنيا، دمياط، الدقهلية، جنوب سيناء، الفيوم وكفر الشيخ، قطع خدمات المياه والكهرباء عن بعض المناطق والقرى داخل هذه المحافظات، غدًا السبت، وذلك بسبب أعمال صيانة دورية، الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للعديد من الأسر والشركات والمؤسسات الحيوية.

البداية مع محافظة المنيا، حيث أعلنت شركة كهرباء مصر الوسطى بالمنيا، عن قطع الكهرباء عن عدة مناطق حيوية بالمدينة، غداً السبت، للقيام بأعمال الصيانة الدورية المحولات.

وأوضح بيان الشركة، المناطق التي سينقطع عنها الكهرباء، بدءًا من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثانية مساء، هي: ميدان الصهاريج الجزء البحري (عمارة أسماء الله الحسني، عمارة المستقبل، مركز المنيا للعيون، مستشفى المنيا الوطني، برج صفوت أيوب، برج اللؤلوة )، وميدان الساعة، وشارع القشيري من أول كوبري السريع وحتى شارع الحسيني، وشارع الفضيلة قبلي وبحري، وشارع الـ3 مخابز.

وناشدت الشركة جميع المواطنين والهيئات والشركات والمصالح الحكومية باتخاذ الإجراءات البديلة، لتوفير الطاقة، فيما أعلن المهندس مايكل ممدوح، رئيس شركة مياه غرب المنيا، أن قطع التيار الكهربائي سيتسبب في توقف العمل بمحطة صرف الصهاريج طوال فترة الصيانة.

وفى جنوب سيناء، أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبورديس، عن قطع التيار الكهربائي، غدًا السبت، عن المدينة بالكامل لإجراء الصيانة الدورية للموزع الرئيسي عن طريق الإدارة العامة للصيانة والتحكم الإقليمي، وذلك لمدة ساعة بداية من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 صباحا.

وناشدت الوحدة المحلية في بيان لها، المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي.

فى السياق ذاته، أعلنت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي، غدًا السبت، عن 6 مناطق بالمدينة لإجراء صيانة الدورية المبرمجة بداية من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 2 عصرا، وهذه المناطق هي: الوادي شارع الجزارين، الـ 30 وحدة بالوادي، ال 60 وحدة بالوادي، ومحطة رافع مياه الشرب بالوادي، و ال 60 وحدة الجهتين الشرقية والغربية والمحلات والمخابز والمدارس بهذه المناطق.

وفى محافظة الفيوم، أعلن مجلس مدينة ومركز طامية، وهندسة الكهرباء بالمركز، فصل التيار الكهربائي عن المدينة طامية، غدًا السبت، لمدة 3 ساعات، اعتبارًا من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 11 ظهرا، بسبب أعمال الصيانة الدورية.

وطالب مجلس مدينة طامية، وهندسة الكهرباء بالمركز، المواطنين قاطني المناطق المتأثرة، بفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة الكهربائية المنزلية، كما طالبا المستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق مدينة طامية، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الفصل المُعلن عنها.

وناشدت مجلس المدينة وهندسة الكهرباء، المواطنين بفصل جميع الأجهزة الكهربائية قبل المدة المحددة لفصل التيار الكهربائي بفترة كافية حفاظا عليها من التلف والتعطل، وتوفير المولدات حتى لا تتأثر الأعمال بفترة الانقطاع.

وفى دمياط، كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي هناك، عن قطع مياه الشرب فى بعض المناطق والقرى بالمحافظة، وهي: جمصة البلد- الركابية- كفر العرب- الوسطاني- أم الرزق، وذلك غدًا السبت الموافق 21-12-2024 من الساعة 8 صباحًا حتى 1 ظهرًا لمدة 5 ساعات، للقيام بأعمال صيانة في محطة مياه السلام .

وناشدت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

وفى الدقهلية، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع مياه الشرب، غدًا السبت اعتبارًا من الساعة ٩صباحا حتى الساعة ٢ ظهرًا عن عدد من قري مركز ومدينة نبروه، وهي: قرية نشا، قرية الطيبة، قرية الدروتين، قرية طنبوها، وقرية كفر بهوت والعزب التابعة لهذه القري.



وكشف بيان الشركة، أن الانقطاع يأتي فى إطار قيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 10 بوصة بمدخل قرية كفر بهوت، مناشدة، المواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز، نطاق الوحدات المحلية التي سيتم قطع المياه بها بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك المدة.

وفى كفر الشيخ، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، قطع مياه الشرب عن مركز فوه، بداية من الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السادسة من صباح الغد السبت ولمدة 10 ساعات.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى تأثر مركز ومدينة فوه بقرار قطع مياه الشرب، وذلك لإنهاء أعمال إحلال وتجديد خطوط الطرد بعنبر الطلمبات المرشحة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، على أنّ تعود المياه إلى طبيعتها عقب انتهاء الأعمال.

وأهابت شركة المياه فى كفر الشيخ، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمدارس بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال، مؤكدة اعتزامها تدبير سيارات مياه صالحة للشرب لتكون متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن «125» من التليفون الأرضي الذي يعمل على مدار 24 ساعة.