هكذا استعدت الفيوم لظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون -صور

الفيوم - حسين فتحى:



استعدت محافظة الفيوم، للاحتفال بظاهرة تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد قصر قارون، غدا السبت، والتي تحدث صبيحة الحادي والعشرين من شهر ديسمبر من كل عام، حيث قامت لجنة من إدارة السياحة بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع منطقة الآثار بالمحافظة، برصد وتوثيق الظاهرة.

وقال الأثرى أحمد عبد العال مدير عام منطقة آثار الفيوم الأسبق،

إن ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون، ظاهرة معمارية فلكية فريدة، حيث تتعامد الشمس على قدس أقداس تزامناً مع بداية الفصل الشتوي، الذي يعد إيذانًا ببدء فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، كما أن معبد قصر قارون يقع في الجانب الجنوبي الغربي لبحيرة قارون ويرجع تاريخه إلى الحقبة اليونانية الرومانية.

وتابع :" منذ اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون، فإن المحافظة توليها اهتماماً بالغاً، لكونها ظاهرة فريدة تتميز بها المحافظة و تماثل في أهميتها تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك في الأقصر، كما أن هذا الحدث يأتي في إطار الجهود الدائمة لتنشيط حركة السياحة والتعريف بما تزخر به المحافظة من إمكانيات سياحية وأثرية وثقافية وبيئية.

وكشف الدكتور محمد التونى نائب محافظ الفيوم، عن توفير الإضاءة الجيدة داخل وخارج المعبد، وإقامة سدادات خشبية وأبواب حديدية على الحجرات والآبار الموجودة بالمعبد وتجديد الأبواب.

جدير بالذكر أنه جرى اكتشاف ظاهرة تعامد الشمس على معبد قصر قارون فى عام 2003 أثناء عهد الأثرى أحمد عبد العال مدير عام منطقة آثار الفيوم الأسبق، وسلط الضوء عليها المهندس أحمد على محافظ الفيوم الأسبق.