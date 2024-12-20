بينهم 3 أطفال.. ننشر أسماء مصابي انهيار شرفة عقار العصافرة بالإسكندرية -صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

حصل "مصراوي" على أسماء وتفاصيل الحالة الصحية للمصابين السبعة في حادث انهيار شرفة عقار في منطقة العصافرة قبلي شرقي الإسكندرية، بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وسقوط أمطار في نوة الفيضة الصغرى.

وأصيب 7 أشخاص بينهم 3 أطفال بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، بعدما انهارت عليهم شرفة عقار مكون من 6 طوابق في منطقة العصافرة قبلي بحي المنتزه ثان بالإسكندرية.

وجاءت تفاصيل المصابين السبعة وبيان حالاتهم على النحو التالي:

1- مجدي مصطفى إبراهيم، 62 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، جرح قطعي بفروة الرأس (4 سم)، وكسر بالضلوع.

2- جابر محمد جابر، 52 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، جرح قطعي بفروة الرأس (2 سم).

3- شعبان طارق أحمد، 8 سنوات، جرح قطعي بفروة الرأس، اشتباه ما بعد الارتجاج.

4- إيمان سليمان محمد، 43 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، جرح قطعي بفروة الرأس (15 سم)، وكسر بالذراع الأيسر.

5- باسل طارق أحمد، 6 سنوات، جرح قطعي بالفخذ الأيمن (6 سم).

6- مدثر طارق أحمد، سنة ونصف، سحجات بالوجه، جرح قطعي أسفل العين اليسرى، اشتباه ما بعد الارتجاج.

7- حمدية عبد المنعم عبد العزيز، 49 عامًا، جروح متفرقة.

وكان قسم شرطة المنتزه ثان، تلقى بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع مكة المكرمة متفرع من شارع 30 أبو خروف بجوار صيدلية مغاغة بمنطقة العصافرة قبلي بدائرة القسم.

وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي المنتزه ثان رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه، مكون أرضي و6 طوابق علوية، على مساحة 100 متر تقريبًا، بكل طابق شقة واحدة، مأهول بالسكان.

وكشفت المعاينة انهيار شرفة الطابق السادس على المارة في الشارع ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، فيما . لم يستدل على وجود قرارات صادرة للعقار من الجهة الإدارية.

وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق؛ وتستمر الجهات المعنية في متابعة الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة السكان والمارة.

وكانت نوة الفيضة الصغرى ضربت أحياء الإسكندرية، مساء أمس، بموجة من الطقس السيئ يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وطقس بارد إذ سجلت درجات الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية للصغرى.

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