الكفتة طلعت فاسدة.. إصابة 4 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في بني سويف



بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم طعام فاسد داخل منزل الأسرة بمدينة بني سويف

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "مصطفى.م.م"، 42 عامًا، و زوجته "زينب.م.ع"، 30 عامًا، و نجليهما "عبدالله"، 12 عامًا، و "عبدالرحمن"، 10 أعوام، مصابين بمغص وقيء، و اشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة كفتة فاسدة، بمنزلهم بمدينة بني سويف.

وجرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.