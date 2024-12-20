غرفة عمليات محافظة الإسكندرية: حل مشكلة تجمع مياه الأمطار بـ 4 مناطق -صور

الإسكندرية – محمد عامر:

تكثف أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي جهودها للتعامل مع موجة الطقس السيئ وأمطار نوة الفيضة الصغرى التي تفاوتت شدتها بين متوسطة إلى غزيرة، لتحقيق السيولة المرورية.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغات تفيد وجود تجمعات لمياه الأمطار في مناطق "شارع 57 من خالد بن الوليد، وأرض المحمرة المنتزه أول، وشارع مصطفى كامل عزبة الشامي ومساكن دربالة، أمام مدرسة أحمد زويل بمنطقة الرابعة الناصرية بحي شرق".

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، تدخلت شركة الصرف الصحي وجرى كسح وتصريف تجمعات مياه الأمطار بتلك المناطق، داعية المواطنين للإبلاغ عن أي شكاوى تخص مياه الأمطار على الخط الساخن 114.

وكلف الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تصريف مياه الأمطار بالشوارع، وانعقاد غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة على مدار اليوم، للمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة عن موجة الأمطار.

‎كانت نوة الفيضة الصغرى ضربت أحياء الإسكندرية، مساء أمس، بموجة من الطقس السيئ يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وطقس بارد إذ سجلت درجات الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية للصغرى.

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