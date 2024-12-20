حجوزات مرتفعة ومدينة تزينت بالأنوار.. كيف استعدت الأقصر لاحتفالات الكريسماس؟

الأقصر-محمد محروس:

تستعد محافظة الأقصر لاستقبال السائحين من مختلف الجنسيات خلال احتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، وسط آمال كبيرة من العاملين في القطاع السياحي، خاصة مع تسجيل نسبة حجوزات تخطت الـ80% في الفنادق العائمة والثابتة.

ووضعت المحافظة خطة متكاملة للاستعداد لاحتفالات الكريسماس وأعياد الميلاد، تضمنت تحسين وتأهيل الطرق، وتجميل الشوارع بالأشجار والنباتات، وصيانة أعمدة الإنارة والمرافق العامة، لضمان تقديم تجربة متميزة للزائرين.

ووجه المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بتكثيف أعمال التزيين والإنارة في الشوارع والميادين الرئيسية، وشملت هذه الاستعدادات تزيين كورنيش النيل، وساحة أبو الحجاج، وميدان المحطة، وشارع معبد الكرنك، حيث تعليق الزينة المضيئة وأشجار الكريسماس في أماكن بارزة لإضفاء أجواء احتفالية مبهجة

وكما وجه محافظ الأقصر الجهات المعنية بإضاءة معبد الأقصر يوميًا من الساعة 8 مساءً حتى منتصف الليل، بالإضافة إلى إنارة جبل البر الغربي، مما يمنح المدينة مظهرًا ساحرًا في ليلًا ويجذب أنظار الزوار والسياح الذين يقضون عطلة عيد الميلاد في الأقصر.

وكانت محافظة الأقصر قد انتهت من تنفيذ عدة مشروعات لتحسين المرافق بالمواقع الأثرية والسياحية، بما في ذلك إضاءة منطقة وادي الملوك ومعبدي حتشبسوت والرامسيوم، وتطوير ساحة معابد الكرنك. كما تم تركيب عشرات الكاميرات لمراقبة الحالة الأمنية في الشوارع والمناطق الأثرية لضمان راحة وأمان الزائرين.

من جانبه، قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، أن الطلب على زيارة الأقصر مع قرب احتفالات الكريسماس شهد زيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، مشير إلى أن الحركة السياحية في الأقصر وأسوان.

وأوضح عثمان أن فنادق الأقصر استعدت لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة الميلادية بعروض ترويجية لجذب الزوار، تشمل تنظيم رحلات نيلية مميزة لمشاهدة معالم الأقصر التاريخية في أجواء احتفالية، كما يتم تنظيم حفلات عشاء خاصة ليلة الكريسماس ورأس السنة، مع برامج ترفيهية تشمل عروضًا موسيقية وDJ وحفلات استقبال، وذلك لتوفير تجربة سياحية استثنائية لزوارها، تعكس دفء الضيافة المصرية وروعة أجواء الأعياد، مع الحفاظ على أعلى معايير الخدمة والراحة للسائحين.