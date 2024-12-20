تحطم سيارات وانهيارات تحصد 33 مصابًا.. ماذا فعلت الفيضة الصغرى في الإسكندرية؟- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تسببت أمطار نوة الفيضة الصغرى في وقوع 3 حوادث طرق مروعة بين 7 سيارات وانهيار شرفتي عقارين، منذ منتصف الليل وحتى اليوم الجمعة، ما خلف نحو 33 مصابًا حتى الآن.

محور التعمير

والبداية من طريق محور التعمير، إذ وقع حادث تصادم وانقلاب مروع بين 3 سيارات، أحدهما تريلا، ما أسفر عن إصابة 15 مواطنًا بإصابات متنوعة بمختلف أنحاء الجسم.

جرى نقل 7 مصابين إلى مستشفى العامرية العام، و8 مصابين إلى مستشفى برج العرب، لتلقي العلاج اللازم، فيما جرى رفع حمولة السيارة التريلا وإعادة تسيير حركة المرور.

أتوبيس 33 راكب

ووقع تصادم آخر بين أتوبيس سعة 33 راكب وسيارة نقل ثقيل "تريلا" بالكيلو 28 بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين.

وانتقلت قوات الشرطة والمرور رفقة 5 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

الإسكندرية الصحراوي

وأصيب 4 أشخاص، في حادث تصادم ثالث بين شاحنتي نقل ثقيل "تريلا" أمام قرية قشوع بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي، وجرى نقلهم إلى مستشفى العامرية العام، لتلقي العلاج اللازم.

تحررت المحاضر اللازمة بالحوادث الثلاث، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

شرفة أبو خروف

أصيب 7 مواطنين بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، بعدما انهارت عليهم شرفة عقار مكون من 6 طوابق في منطقة أبو خروف بالعصافرة قبلي بحي المنتزه ثان بالإسكندرية.

وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه، مكون أرضي و6 طوابق علوية، على مساحة 100 متر تقريبًا، بكل طابق شقة واحدة، مأهول بالسكان، وانهيار شرفة الطابق السادس على المارة في الشارع ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين.

انهيار كليوباترا

وفي سياق متصل، تسبب سقوط شرفة عقار بمنطقة كليوباترا على كورنيش الإسكندرية، صباح اليوم، في تحطم سيارة تصادف وقوفها أسفل العقار دون حدوث أي إصابات، فيما تدخل حي شرق لإزالة الأجزاء الآيلة للسقوط.

كانت نوة الفيضة الصغرى ضربت أحياء الإسكندرية، مساء اليوم، بموجة من الطقس السيئ يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وطقس بارد إذ سجلت درجات الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية للصغرى.

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