إصابة 7 مواطنين انهارت عليهم شرفة عقار بسبب الأمطار بالإسكندرية- صور

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تحطم سيارات وانهيارات تحصد 33 مصابًا.. ماذا فعلت الفيضة الصغرى في

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 7 مواطنين بكسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم، اليوم الجمعة، بعدما انهارت عليهم شرفة عقار مكون من 6 طوابق في منطقة العصافرة قبلي بحي المنتزه أول بالإسكندرية.

تلقى قسم شرطة المنتزه ثان بلاغًا يفيد سقوط أجزاء من عقار بشارع مكة المكرمة متفرع من شارع 30 أبو خروف بجوار صيدلية مغاغة بمنطقة العصافرة قبلي بدائرة القسم.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي حي المنتزه ثان رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص أن العقار المشار إليه، مكون أرضي و6 طوابق علوية، على مساحة 100 متر تقريبًا، بكل طابق شقة واحدة، مأهول بالسكان.

وكشفت المعاينة انهيار شرفة الطابق السادس على المارة في الشارع ما أسفر عن إصابة 7 مواطنين، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى الرئيسي الجامعي "الأميري"، فيما . لم يستدل على وجود قرارات صادرة للعقار من الجهة الإدارية.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

كانت نوة الفيضة الصغرى ضربت أحياء الإسكندرية، مساء أمس، بموجة من الطقس السيئ يصاحبها أمطار غزيرة ورياح شمالية غربية وطقس بارد إذ سجلت درجات الحرارة الصغرى 12 درجة مئوية للصغرى.

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