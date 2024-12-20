لمنع دخول الحنطور والموتوسيكلات.. تركيب حواجز جديدة على مداخل ومخارج السوق السياحي بالأقصر

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الأقصر- محمد محروس:

تابع اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أعمال تطوير شامل للسوق السياحي من دورات مياه جديده وعمل بازارات تخدم السائحين، فضلا عن رفع كفاءة وتركيب حواجز جديدة لمنع سير الحنطور والدراجات النارية بالسوق السياحي.

كما تفقد الشرابي أعمال تطوير المنطقة المحيطة بمسجد السيد يوسف والتي تشمل إنشاء أحواض زراعات وتركيب بلاط وبردورات جديدة ، للحفاظ على المظهر الجمالي والمظهر الحضاري لمدينة الأقصر.

في سياق متصل وفي إطار توجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر بتنفيذ أعمال الخطة الشاملة التى تنفذها المحافظة للتطوير ورفع كفاءة شبكات الطرق بها وخلق شرايين جديدة للتنمية، ومن بينها تطوير منطقة حوض 18 بمدينة الأقصر، أعلن اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر عن إستمرار إزالة تعديات على عدد من الطرق المتفرعة بمنطقة حوض 18 تمهيدًا لفتح هذه الطرق وتجهيزها للرصف.