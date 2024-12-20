بالصور- القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد

أسبوع حزين في أسيوط.. 18 قتيلاً و21 مصابًا في سلسلة حوادث على "طريق

تحطم سيارات وانهيارات تحصد 33 مصابًا.. ماذا فعلت الفيضة الصغرى في

بورسعيد - طارق الرفاعي:

رصد "مصراوي"، انتشار القمامة بصورة كبيرة، اليوم الجمعة، داخل مقابر المسلمين ومقابر الشهداء نطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد.

وامتلأت مداخل المقابر وشوارعها الرئيسية والفرعية بتجمعات من القمامة، في ظل حالة من الاستياء الشديد بين زوارها من سيطرة الإهمال عليها من قبل المسئولين في حي الزهور الذي تتبعه المقابر إداريا.

كما رصدنا اختفاء وتحطم عدد كبير من بوابات المقابر، وكذلك المظلات الحديدية والخشبية التي تعلوها، في الوقت الذي اشتكى مواطنون من تعرض بوابات المقابر للسرقة.

وقال عدد من بائعي "الخوص" داخل المقابر، إن الحي يشن حملات نظافة داخل السوق على فترات متباعدة بين كل حملة وأخرى فترة تتجاوز عدة أسابيع، ما يتسبب في تراكم القمامة.