لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور- القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد

03:23 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (2)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (5)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (6)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (7)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (8)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (9)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (4)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (11)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (12)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (13)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (3)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (15)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (16)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (17)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (10)
  • عرض 17 صورة
    القمامة تُحاصر الأموات ومقابر الشهداء في بورسعيد (14)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بورسعيد - طارق الرفاعي:

رصد "مصراوي"، انتشار القمامة بصورة كبيرة، اليوم الجمعة، داخل مقابر المسلمين ومقابر الشهداء نطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد.

وامتلأت مداخل المقابر وشوارعها الرئيسية والفرعية بتجمعات من القمامة، في ظل حالة من الاستياء الشديد بين زوارها من سيطرة الإهمال عليها من قبل المسئولين في حي الزهور الذي تتبعه المقابر إداريا.

كما رصدنا اختفاء وتحطم عدد كبير من بوابات المقابر، وكذلك المظلات الحديدية والخشبية التي تعلوها، في الوقت الذي اشتكى مواطنون من تعرض بوابات المقابر للسرقة.

وقال عدد من بائعي "الخوص" داخل المقابر، إن الحي يشن حملات نظافة داخل السوق على فترات متباعدة بين كل حملة وأخرى فترة تتجاوز عدة أسابيع، ما يتسبب في تراكم القمامة.

مقابر المسلمين حي الزهور محافظة بورسعيد انتشار القمامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تحطم سيارات وانهيارات تحصد 33 مصابًا.. ماذا فعلت الفيضة الصغرى في الإسكندرية؟- صور