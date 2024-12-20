الأكاديمية العربية تتصدر قائمة الجامعات غير الحكومية في التصنيف العربي للجامعات

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن الدكتور عمرو عزت، الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، عن نتائج النسخة الثانية من التصنيف العربي للجامعات لعام 2024، والذي جرى بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو" واتحاد مجالس البحث العلمي العربية.

وأسفرت نتائج التصنيف العربي للجامعات عن حصول الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري على المركز الأول كأفضل جامعة -غير حكومية- في مصر.

ووفقًا لبيان صادر عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، اليوم الجمعة، حصلت الأكاديمية على المركز الـ11 بين الجامعات المصرية بشكل عام -حكومية وغير حكومية، واحتلت المركز الـ34 على المستوى العربي.

تعتمد معايير التصنيف على دقة وموضوعية المؤشرات المستخدمة، والتي تشمل جودة التعليم والتعلم، وتميز أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى البحث العلمي، والابتكار، والتعاون الدولي والمحلي، وخدمة المجتمع.

شهد التصنيف مشاركة 180 جامعة من مختلف الدول العربية، منها 48 جامعة من مصر، و41 من العراق، و17 من اليمن، و17 من الأردن، و12 من ليبيا، و10 جامعات من السعودية، و7 من فلسطين، و6 من الجزائر، و6 من تونس، و5 من الإمارات، و4 من سوريا، وجامعتان من الصومال ولبنان، وجامعة واحدة من كل من البحرين، والكويت، والمغرب.