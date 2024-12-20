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مصرع سائق فى انقلاب جرار محمل بالرمال بقنا

02:40 م الجمعة 20 ديسمبر 2024

سيارة اسعاف

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قنا- عبدالرحمن القرشي:

لقي سائق مصرعه، اليوم الجمعة، إثر انقلاب جرار محمل رمل في محجر على الطريق الصحراوي بمركز نقادة، غربي محافظة قنا.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بمصرع سائق إثر انقلاب جرار محمل رمل في صحراء مركز نقادة.

وتبين بعد الفحص أن الحادث أسفر عن مصرع ح.ج.أ، في الأربعينيات من العمر مقيم في قرية قرقطان مركز نقادة، خلال عمله داخل محجر في صحراء نقادة وعقب خروجه بالجرار محمل رمل انقلب به وتوفي في الحال.

جرى إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى طوخ في نقادة تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

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