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"4 شباب راحوا في غمضة عين".. وداع مهيب لضحايا بيارة الصرف الصحي بالغربية

02:16 م الجمعة 20 ديسمبر 2024
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    وداع مهيب لضحايا بيارة الصرف الصحي بالغربية (7)
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    وداع مهيب لضحايا بيارة الصرف الصحي بالغربية (6)
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    وداع مهيب لضحايا بيارة الصرف الصحي بالغربية (1)
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الغربية - مروة شاهين:

شيع المئات من أهالي قرية الرجدية التابعة لمركز ومدينة طنطا في محافظة الغربية، اليوم الجمعة، جثامين 4 شباب، توفوا أثناء عملهم في تطهير بئر صرف صحي في محافظة المنوفية، في مشهد جنائزي مهيب عقب صلاة الجمعة وصلاة الجنازة عليهم من مسجدي العمري والعمدة، وتم دفنهم في مقابر الأسرة.

وعم الحزن الشديد في القرية، حيث اتشحت السيدات بالسواد، في ظل كون الضحايا من الشباب الذين لم يتجاوزوا سن الـ35 عامًا.

وكانت أسماء الضحايا على النحو التالي: محمد كارم (24 عامًا)، محمد رأفت أبو عيسى (27 عامًا)، جمال مصطفى الفقي (30 عامًا)، ومحمد رجب إسماعيل (30 عامًا)، كما أصيب في الحادث كل من محمد سامي إسماعيل (42 عامًا) من مركز طنطا، وإسلام البسيوني (32 عامًا) من دكما مركز شبين الكوم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين الكوم يفيد بمصرع 4 عمال وإصابة 2 آخرين داخل بيارة للصرف الصحي في محطة رفع قرية الماي، وتم نقلهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، بينما تم تحرير المحضر اللازم للواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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