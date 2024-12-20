لم يستجب للإنذار.. مصرع عجوز ونفوق دابته دهساً أسفل قطار بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقي عجوز مصرعه متأثرًا بإصابته تحت عجلات القطار، أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة النقل والمواصلات بسوهاج إشارة من ناظر محطة سكة حديد سوهاج أنه أثناء مرور القطار "أسيوط- سوهاج" من محطة الحمادية فوجئ بعبور شخص يستقل دابة يعبر شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ولم يستجيب لآلة التنبيه، ما نتج عنه وفاته ونفوق الدابة.

تبين أنه يدعى "حسانين. ع" 75 عامًا بالمعاش، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج العام.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.