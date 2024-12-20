تخفيضات 30%.. تموين الشرقية تُعلن إقامة سوق اليوم الواحد في الزقازيق

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، عن إقامة سوق اليوم الواحد غدا السبت في حي الصيادين بمدينة الزقازيق، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار مخفضة مقارنة بنظيرتها في الأسواق.

وأوضح المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية أن الهدف من إقامة السوق هو توفير كافة السلع الغذائية مثل الزيت، السكر، السمن، المكرونة، الدقيق، الأرز، الخضروات والفاكهة، لحوم وألبان ومنتجاتها، بيض وبقوليات والسلع الغير غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إقامة السوق يأتي في إطار توجيهات رئيس الوزراء بضبط الأسواق وأسعار السلع ومن آلياتها إقامة سوق اليوم الواحد لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة ومخفضة تصل إلى 30% للمواطنين تحت قيادة وزير التموين والتجارة الداخلية.