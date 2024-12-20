ماذا قالت رئيسة القومي للطفولة والأمومة لطفلتي سيدة ديروط المتوفاة غرقا؟

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أسيوط ـ محمود عجمي:

في مشهدٍ مؤثر، قدّمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، واجب العزاء لأسرة "شريهان صدقي"، ضحية حادث الميكروباص المأساوي الذي وقع في ديروط بمحافظة أسيوط.

زارت السنباطي منزل العائلة في قرية ديروط الشريف، حيث عبّرت عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الفقيدة.

وقد أشادت رئيسة المجلس ببطولة الأم "شريهان" التي ضحّت بحياتها من أجل إنقاذ طفلتيها، واصفةً إياها بـ "الأم العظيمة" التي قدّمت نموذجًا فريدًا في التضحية والفداء والعطاء.

وقالت السنباطي إن تضحية "شريهان" تُعدّ درسًا بليغًا في معاني الأمومة الحقيقية.

لم يقتصر دور المجلس على تقديم العزاء، بل حرصت الدكتورة السنباطي على لقاء الطفلتين "الما" و"راما" والاطمئنان عليهما، موجهة بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهما. وأكدت أن المجلس القومي للطفولة والأمومة سيتابع الطفلتين عن كثب لضمان حصولهما على الرعاية والدعم النفسي والاجتماعي.

كما رافق السنباطي في الزيارة الدكتور نور أسامة، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة واستشاري تعديل السلوك، الذي عقد جلسة دعم نفسي للطفلتين لمساعدتهما على تجاوز الصدمة النفسية التي تعرضتا لها، وأشار الدكتور أسامة إلى أن المجلس سيستمر في متابعة حالتهما النفسية وتقديم الدعم النفسي المتواصل لهما.

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