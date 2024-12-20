فحص 1115 مواطنا في قافلة طبية ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

نظمت مديرية صحة بني سويف قافلة طبية مجانية بقرية العجرة التابعة لمركز ببا، اليوم الجمعة، وذلك بهدف دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى، والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقد جرى خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على 1115 مواطنا في 7 تخصصات "الباطنة، والأطفال، والجراحة، والنساء، والجلدية، وتنظيم الأسرة، عظام" وسط إجراءات وقائية مشددة، فضلا عن إجراء 94 تحليل دم و طفيليات، و 8 حالات أشعة، فضلا عن استصدار 4 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي لـ 160 مواطنا عن الأمراض المعدية شملت موضوعات " الإلتهاب الكبدي الفيروسي – فيروس كورونا المستجد- انفلونزا الطيور - الطفيليات المعوية و البلهارسيا )، و الأمراض غير المعدية (الضغط و السكر و السمنة)، و أورام الصدر، وتنظيم الأسرة، والنظافة الشخصية، ونظافة المنزل، و التغذية السليمة للسيدات الحوامل، و الأطفال، وكبار السن.