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الابن العاق.. شاب يطلق النار على والده المسن في سوهاج

11:28 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024

فرد خرطوش - ارشيفية

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سوهاج- عمار عبدالواحد:

أصيب عجوز برش خرطوش، في مشاجرة مع نجله؛ بسبب خلافات مالية، بالمنشاة جنوبي محافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي الجديد بوصول "السيد. ف" 65 عامًا عامل مصابًا برش خرطوش بالرقبة.

بسؤاله اتهم نجله "فكري" 35 عامًا عامل بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته، نتج عنه إصابته؛ بسبب خلافات مالية بينهما.

جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

رش خرطوش محافظة سوهاج خلافات مالية
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