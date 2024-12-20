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قطع الكهربائي غدا عن مدينة أبوزنيمة بالكامل

11:27 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024

قطع التيار الكهربائي

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جنوب سيناء – رضا السيد:

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة أبوزنيمة بمحافظة جنوب سيناء، عن قطع التيار الكهربائي غدًا السبت، عن المدينة بالكامل لإجراء الصيانة الدورية.

وأوضحت الوحدة المحلية في بيان لها اليوم، أنه من المقرر أن تجري أعمال الصيانة للموزع الرئيسي عن طريق الإدارة العامة للصيانة والتحكم الإقليمي، وذلك لمدة ساعة بداية من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا.

وناشدت الوحدة المحلية المواطنين بعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فترة الانقطاع، لحين استقرار التيار الكهربائي.

مدينة أبوزنيمة محافظة جنوب سيناء قطع التيار الكهربائي
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