الصغرى بسانت كاترين 1.. غيوم ورياح وانخفاض في درجات الحرارة بجنوب سيناء

جنوب سيناء – رضا السيد:

تشهد محافظة جنوب سيناء تقلبات جوية وعدم استقرار حالة الطقس اليوم الجمعة، وغطت السحب سماء معظم المدن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة نتيجة لنشاط الرياح التي تظهر على فترات متقطعة.

وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، أن كافة مدن المحافظة تتعرض اليوم لطقس غائم جزئي، و يسودها طقس مائل للبرودة نهارًا بارد ليلًا، وشديد البرودة بمدينة سانت كاترين، مشيرًا إلى أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية للاستعداد والتحرك الفوري في حالة تساقط أمطار، والتأكيد على رؤساء المدن بمتابعة مخرات السيول، وجاهزية البحيرات والسدود الصناعية بالتنسيق مع إدارة المياه الجوفية.

وأوضح المركز في بيان اليوم، أن حركة الرياح تشهد نشاط ملحوظ بسرعة تزيد عن 38 كيلو متر في الساعة، و حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين 1,5 إلى 2,5 متر، واتجاه الرياح به شمالية غربية، مشيرًا إلى أن الموانئ البحرية وحركة المرور بكافة الطرق الدولية والساحلية بشكل طبيعي حتى الآن.

ووجه محافظ جنوب سيناء، برفع درجة الاستعداد، والتأكد من جاهزية المعدات والبحيرات الصناعية لاستقبال أي كمية من الأمطار أو سيول، مع اتخاذ إجراءات استباقية تحسبًا لحدوث أي طارئ خلال الفترة المقبلة، ومراجعة خطة تصريف المياه الزائدة ومسارها لتسهيل تصريف مياه الأمطار.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 19 والصغرى 10، وفي مدينة رأس سدر العظمى 22 والصغرى 11، وفي مدينة طابا العظمى 19 والصغرى 9، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 15 و الصغرى 1، والعظمى بمدينة شرم الشيخ 21 والصغرى 16 درجة.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مدن القناة وخليج السويس، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على وسط سيناء.







