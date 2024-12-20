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5 مصابين بتسمم غذائي في شبرا الخيمة

12:26 ص الجمعة 20 ديسمبر 2024

تسمم غذائي - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 5 اشخاص بتسمم غذائي في منطقة شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى الدمرادش، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد تسمم 5 أشخاص بتسمم غذائي.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث بمنطقة شارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى الدمرادش وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

5 مصابين بتسمم غذائي تسمم غذائي في شبرا الخيمة مستشفى الدمرادش محافظة القليوبية
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