إحالة أوراق قاتل زوجة خاله في بني سويف للمفتي

بني سويف - حمدي سليمان:

قضت محكمة جنايات بني سويف، برئاسة المستشار أحمد مندور، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة المفتي، بعد إدانته بقتل زوجة خاله، حيث قام بذبحها بسكين وهشم رأسها بمطرقة، ثم أخفى جثتها فوق سطح منزله، بعد أن اعتدى عليها جنسياً، انتقامًا منها لرفضها إعادة مبلغ مالي كان قد حصل عليه منها، بالإضافة إلى مطالبتها له بالزواج بعد طلاقها من خاله.

كانت النيابة العامة قد أحالت "محمد.ن.ع"، 35 عامًا، عامل، مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز بني سويف، إلى محكمة الجنايات بتهمة قتل "ألفت ش.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

ووفقًا للتحقيقات، فإن المتهم عقد العزم على قتل المجني عليها بعد شكه في سلوكها. وقد أعد سكينًا أخفاه أسفل مخدة سريرها، ثم اغتنم الفرصة لطعنها عدة طعنات، وأجهز عليها باستخدام مطرقة حديدية، حتى فارقت الحياة، ثم قام بإخفاء جثتها على سطح المنزل.

وكشفت التحريات عن وجود علاقة غير شرعية بين المتهم والمجني عليها، وتفاقم الخلافات بينهما دفعه لتنفيذ جريمته، حيث استدرجها إلى منزله، واعتدى عليها ثم قتلها بوحشية.

وأكدت الشرطة أن كاميرات المراقبة أظهرت دخول المتهم والمجني عليها إلى منزله، وأن المتهم مثل الجريمة في حضور الشرطة والنيابة العامة.

بعد علاقة استمرت 4 سنوات.. "محمد" يتخلص من زوجة خاله بحيلة شيطانية



